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Стул Anis черное / красное / белое

Артикул: CH-036-017
46 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина620 мм
  • Глубина670 мм
  • Высота1120 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья520 мм
  • Вес15 кг
  • Объем0.153 л
  • Материал ножекПластик
  • Количество мест1
  • Цветкрасный, белый, черный
  • Страна изготовленияКитай

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