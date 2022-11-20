Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина620 мм
- Глубина670 мм
- Высота1120 мм
- Ширина сиденья500 мм
- Глубина сиденья520 мм
- Вес15 кг
- Объем0.153 л
- Материал ножекПластик
- Количество мест1
- Цветкрасный, белый, черный
- Страна изготовленияКитай
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