Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина700 мм
- Глубина700 мм
- Высота1250 мм
- Ширина сиденья530 мм
- Глубина сиденья490 мм
- Вес20.2 кг
- Объем0.177 л
- Количество мест1
- Цветсиний, черный
- Страна изготовленияКитай
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