Стул Аббарес
13 990 ₽
Цвета: бежевый, коричневый, чёрный
Габариты упаковки: 0,90*0,58*0,60
Объем упаковки, м3: 0,32
Масса упаковки: 36.5
Количество в упаковке: 2
Поролон 4 см, экокожа (полиуретан-PU), Хромированная крестовина и подлокотники, колёсики полиуритановые, механизм "Frog"
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