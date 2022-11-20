Стул Аббарес

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Стул Аббарес

4.7
13 990 ₽
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Характеристики товара

Описание

Цвета: бежевый, коричневый, чёрный

Габариты упаковки: 0,90*0,58*0,60

Объем упаковки, м3: 0,32

Масса упаковки: 36.5

Количество в упаковке: 2

Поролон 4 см, экокожа (полиуретан-PU), Хромированная крестовина и подлокотники, колёсики полиуритановые, механизм "Frog"

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