Характеристики товара
Основные характеристики
- Глубина700 мм
- Высота1290 мм
- Ширина сиденья420 мм
- Глубина сиденья390 мм
- Вес26 кг
- Объем0.178 л
- Материал ножекМеталл
- Количество мест1
- Цветбежевый, черный
- Страна изготовленияКитай
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