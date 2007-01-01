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Настоящее фото товара Кресло Рокс, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Рокс, черный
9 оценок
8 990
Товар в корзине. Перейти
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Кресло Рокс, черный

Артикул: CH-051-556
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина610 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота1250/1350 мм
  • Ширина сиденья510 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина610 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота1250/1350 мм
  • Ширина сиденья510 мм
  • Глубина сиденья480 мм
  • Высота до сиденья470/570 мм
  • Вес11.5 кг
  • Материал сиденьясетка
  • Материал каркасаметалл
  • Допустимая нагрузка150
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки930 мм
  • Высота упаковки230 мм
  • Глубина упаковки670 мм
  • Вес упаковки13.05 кг
  • Объём упаковки0.14 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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