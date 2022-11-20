Товар в корзине. Перейти
Кресло Рокс, черный - фото 1Кресло Рокс, черный - фото 2Кресло Рокс, черный - фото 3Кресло Рокс, черный - фото 4

Кресло Рокс, черный

Артикул: CH-051-556
9 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Эль, черный
Кресло Эль, черный
Следующий Кресло Глей, черный
Кресло Эль, черный

Характеристики товара

Описание

Характеристики:

Материал сиденья: ткань (FB) и сетка

Настройка подлокотников: нерегулируемые

Ширина подлокотников, мм.: 55

Материал крестовины: хромированный металл

Кресло снабжено поворотно-подъемным механизмом газлифт 3кл

Механизм качания: TopGun c фиксацией в одном положении

Размеры сиденья внутренние Ш*Г, мм.: 510*480

Размеры стула общие Ш*Г, мм.: 610*610

Высота сиденья от пола, мм.: 470-570

Высота стула общая, мм.: 1250-1350

Высота спинки, мм.: 820

Диаметр крестовины, мм.: 680

Ролики нейлон, мм.: 50

Вес кресла нетто, кг.: 11.5

Габариты упаковки:

Кол-во в стандартной упаковке, шт.: 1

Вес стандартной упаковки, кг.: 13.05

Габариты стандартной упаковки Ш*Г*В, мм: 930*230*670

Объем стандартной упаковки, кубм.: 0.144

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина610 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота1250/1350 мм
  • Ширина сиденья510 мм
  • Глубина сиденья480 мм
  • Высота до сиденья470/570 мм
  • Вес11.5 кг
  • Материал сиденьясетка
  • Материал каркасаметалл
  • Допустимая нагрузка150
  • Цветчерный

Похожие товары

Кресло офисное Парламент, пластикНастоящее фото товара Кресло офисное Парламент, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
14 790
Оптовая цена
41

Кресло офисное Парламент, пластик

Кресло офисное Парламент, деревоНастоящее фото товара Кресло офисное Парламент, дерево, произведённого компанией ChiedoCover
20 690
Оптовая цена
37

Кресло офисное Парламент, дерево

Кресло офисное Парламент, хромНастоящее фото товара Кресло офисное Парламент, хром, произведённого компанией ChiedoCover
19 290
Оптовая цена
31

Кресло офисное Парламент, хром

Кресло офисное Верона, деревоНастоящее фото товара Кресло офисное Верона, дерево, произведённого компанией ChiedoCover
18 990
Оптовая цена
32

Кресло офисное Верона, дерево

Кресло офисное Верона, хромНастоящее фото товара Кресло офисное Верона, хром, произведённого компанией ChiedoCover
17 590
Оптовая цена
37

Кресло офисное Верона, хром

Кресло офисное Верона, н/п хромНастоящее фото товара Кресло офисное Верона, н/п хром, произведённого компанией ChiedoCover
14 890
Оптовая цена
33

Кресло офисное Верона, н/п хром

Кресло офисное Аляска, хромНастоящее фото товара Кресло офисное Аляска, хром, произведённого компанией ChiedoCover
23 790
Оптовая цена
40

Кресло офисное Аляска, хром

Кресло офисное Аризона, пластикНастоящее фото товара Кресло офисное Аризона, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
16 390
Оптовая цена
36

Кресло офисное Аризона, пластик

Кресло офисное Бруно, хром, белыйНастоящее фото товара Кресло офисное Бруно, хром, белый, произведённого компанией ChiedoCover
20 790
Оптовая цена
41

Кресло офисное Бруно, хром, белый

Кресло офисное Бруно, хром, шоколадНастоящее фото товара Кресло офисное Бруно, хром, шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
20 790
Оптовая цена
45

Кресло офисное Бруно, хром, шоколад

С этим товаром покупают

Кресло РегалНастоящее фото товара Кресло Регал, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
Оптовая цена
44

Кресло Регал

Стул Самба, серый/белый, каркас - сереброНастоящее фото товара Стул Самба, серый/белый, каркас - серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
46

Стул Самба, серый/белый, каркас - серебро

Стул Хэир, синийНастоящее фото товара Стул Хэир, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690
142

Стул Хэир, синий

Стул FEEL (НА ПРУТКЕ)Настоящее фото товара Стул FEEL (НА ПРУТКЕ), произведённого компанией ChiedoCover
от8 490
Оптовая цена
56

Стул FEEL (НА ПРУТКЕ)

Кресло поворотное DELFIN, экокожа, серыйНастоящее фото товара Кресло поворотное DELFIN, экокожа, серый, произведённого компанией ChiedoCover
13 490
Оптовая цена
75

Кресло поворотное DELFIN, экокожа, серый

Стул Лакнау, фиолетовыйНастоящее фото товара Стул Лакнау, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
4 690
Оптовая цена
68

Стул Лакнау, фиолетовый

В наличии 9 шт.
Стул Mix, велюр бежевыйНастоящее фото товара Стул Mix, велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 390
12

Стул Mix, велюр бежевый

Другие товары из раздела офисная мебель

Кресло игровое VIKING ZOMBIE A3 WH искусственная кожаНастоящее фото товара Кресло игровое VIKING ZOMBIE A3 WH искусственная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена
33

Кресло игровое VIKING ZOMBIE A3 WH искусственная кожа

Кресло игровое VIKING 4 AERO RUS искусственная кожаНастоящее фото товара Кресло игровое VIKING 4 AERO RUS искусственная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от14 290
Оптовая цена
49

Кресло игровое VIKING 4 AERO RUS искусственная кожа

Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ)Настоящее фото товара Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ), произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
Оптовая цена
148

Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ)

Распродажа
Стол Лидер 1Настоящее фото товара Стол Лидер 1, произведённого компанией ChiedoCover
от2 69019
3 290 ₽
481

Стол Лидер 1