Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина610 мм
- Глубина610 мм
- Высота1250/1350 мм
- Ширина сиденья510 мм
- Глубина сиденья480 мм
- Высота до сиденья470/570 мм
- Вес11.5 кг
- Материал сиденьясетка
- Материал каркасаметалл
- Допустимая нагрузка150
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки930 мм
- Высота упаковки230 мм
- Глубина упаковки670 мм
- Вес упаковки13.05 кг
- Объём упаковки0.14 м3
- Изделия стопируютсяНет