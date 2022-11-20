Характеристики товара
Описание
Большое, широкое и комфортное кресло MELODY. Основание: полированный алюминий. Материал: стёганая экокожа. Особенности: стёганная экокожа; широкое сиденье; комфортная посадка; удобные покатые подлокотники Кресло руководителя с повышенной максимальной нагрузкой.
Основные характеристики
- Высота1070 мм
- Высота до сиденья550 мм
- Ширина820 мм
- Глубина сиденья530 мм
- Вес17.75 кг
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветкоричневый
- Размер упаковки84/62/50 см
- Страна изготовленияКитай