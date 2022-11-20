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Кресло руководителя, кресло компьютерное MELODY ECO, коричневый - фото 1Кресло руководителя, кресло компьютерное MELODY ECO, коричневый - фото 2Кресло руководителя, кресло компьютерное MELODY ECO, коричневый - фото 3Кресло руководителя, кресло компьютерное MELODY ECO, коричневый - фото 4

Кресло руководителя, кресло компьютерное MELODY ECO, коричневый

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Кресло поворотное Caesar, серый, велюр
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Кресло поворотное Caesar, серый, велюр

Характеристики товара

Описание

Большое, широкое и комфортное кресло MELODY. Основание: полированный алюминий. Материал: стёганая экокожа. Особенности: стёганная экокожа; широкое сиденье; комфортная посадка; удобные покатые подлокотники Кресло руководителя с повышенной максимальной нагрузкой.

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Основные характеристики

  • Высота1070 мм
  • Высота до сиденья550 мм
  • Ширина820 мм
  • Глубина сиденья530 мм
  • Вес17.75 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветкоричневый
  • Размер упаковки84/62/50 см
  • Страна изготовленияКитай

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