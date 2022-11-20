Характеристики товара
Описание
Штабелируемое кресло из высококачественного текстилена серого цвета.
Устойчивый прочный каркас из нержавеющего алюминия с порошковым покрытием в двух цветах – серый и антрацит.
Современный и лаконичный дизайн дополнит интерьер Вашего загородного дома или придомовой территории.
Прочные и практичные материалы позволяют эксплуатировать кресло в течение всего года на открытом воздухе.
Мебель из текстилена будет радовать Вас и ваших гостей многие годы.
Основные характеристики
- Высота890 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Ширина560 мм
- Глубина460 мм
- Вес4.1 кг
- Материал каркасаалюминий
- Материал сиденьятекстилен
- Цветсерый