Фотография Кресло Лотос-К от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Кресло Лотос-К

4.6
Оптовая цена
6 090 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Кресло Лотос-К
Кресло Лотос-К
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Кресло Лотос-К

4.6
6090 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина480 мм
  • Глубина510 мм
  • Материал каркасаольха/бук
  • Высота1060 мм
  • Цвет10/1

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