Характеристики товара
Описание
Полубарный стул-кресло АЛЛЕГРО с подлокотниками, разработан на базе барной модели, с применением крестовины на пяти колесах, газлифта и поворотно-подъемного механизма качания.
Мягкие формы сидения, спинка оптимальной высоты и хромированные подлокотники с удобными чехлами обеспечат посетителю комфорт.
Сиденье и спинка обтянуты искусственной кожей.
Чехлы подлокотников изготовленны в цвет сиденья.
Нижняя часть стуля (газлифт, крестовина и колеса) выполнены из прочных материалов.
Сиденье и спинка обшиты экокожей PVC.
Максимальная нагрузка до 90 кг. Инструкция для сборки в комплекте.
Данные для транспортировки
- Габариты коробки на 2 стула (ШхГхB), мм: 600 х 550 х 530;
- Объем упаковки (2 шт.), куб. м.: 0,175;
- Вес Брутто (короб 2 стула), кг: 18.
Основные характеристики
- Высота820 мм
- Высота до сиденья420 мм
- Ширина570 мм
- Глубина570 мм
- Вес7,4 кг
- Материал сиденьяискусственная кожа, кожзам
- Максимальная нагрузка90 кг
- Страна изготовленияКитай