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Садовый стул Surpika черный

14 оценок
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Садовый стул Isabellini в сером цвете
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Садовый стул Isabellini в сером цвете

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Ширина550 мм
  • Глубина590 мм
  • Вес5.25 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяпластик
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияЕвропа

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