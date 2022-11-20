Характеристики товара
Описание
Стул в стиле Tolix полностью повторяет форму и силуэт изделия мирового бренда. Это индустриальная классика, которая подойдет для современного офиса, кафе, кухни, бара и продвинутого интерьера лофт.
1 коробка / 4 шт.
Габариты: 55*46*126
Вес брутто: 22,2 кг.
Объем: 0,319
Основные характеристики
- Высота830 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Ширина445 мм
- Глубина510 мм
- Вес4.8 кг
- Материал каркасасталь
- Материал сиденьяэкокожа
- Максимальная нагрузка100 кг
- Цветчерный
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки550 мм
- Высота упаковки1260 мм
- Глубина упаковки460 мм
- Объём упаковки0.32 м3
- Вес упаковки22.20 кг