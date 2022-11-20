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Стул Авранш, черный

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Характеристики товара

Описание

Количество в упаковке: 1 шт

Вес 17,13 кг
Объем 0,183

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Основные характеристики

  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай

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