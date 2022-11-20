Кресло пластиковое Coccolona, оранжевый

8 оценок

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Кресло пластиковое Coccolona, оранжевый

4.2
8 290 ₽
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Кресло пластиковое Coccolona, красный

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Глубина600 мм
  • Ширина660 мм
  • Материал каркасапластик
  • Вес6,2 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Высота830 мм

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