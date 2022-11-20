Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина450 мм
- Глубина480 мм
- Высота830 мм
- Цветбежевый
- Страна изготовленияРоссия
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стул Венера, вельвет серыйВ наличии 23 шт.
Стул Венера диамант велюр изумрудныйВ наличии 12 шт.
Стул Chic кварцевыйВ наличии 37 шт.
Стул Chic крем-брюле
Стул Chic бургундиВ наличии 211 шт.
Стул полубарный Венера диамант серый велюрВ наличии 17 шт.
Стул Венера, велюр кремовый, белые ножкиВ наличии 13 шт.
Стул Венера, велюр серый, белые ножкиВ наличии 16 шт.
Стул Венера велюр изумрудныйВ наличии 7 шт.
Деревянные ножки, органика
Деревянные ножки, золото
Деревянные ножки, морилка черная
Деревянные ножки, красное дерево
Каркас стула на конусных опорах Модель 1, 32х18
Пространственная рама «Роза»
Основание из фанеры для пространственных рам
Каркас стула Dolche
Каркас стула Ostin
Каркас стула Fendi