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Барный стул САРАГОСА, велюр черный - фото 1Барный стул САРАГОСА, велюр черный - фото 2Барный стул САРАГОСА, велюр черный - фото 3Барный стул САРАГОСА, велюр черный - фото 4Барный стул САРАГОСА, велюр черный - фото 5

Барный стул САРАГОСА, велюр черный

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Характеристики товара

Описание

Количество в упаковке: 1

Вес 8,65
Объем 0,08

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Основные характеристики

  • Материал каркасасталь
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай

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