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Полубарное кресло Soho, коричневое

15 оценок
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Полубарное кресло Soho, черное
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Полубарное кресло Soho, черное

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота900 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Ширина640 мм
  • Длина590 мм
  • Вес8.4 кг
  • Объем0.12 мл
  • Количество мест1
  • Цветкоричневый
  • Тип ножекБарные ножки

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В наличии 23 шт.
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