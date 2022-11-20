Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота900 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Ширина640 мм
- Длина590 мм
- Вес8.4 кг
- Объем0.12 мл
- Количество мест1
- Цветкоричневый
- Тип ножекБарные ножки
Стул Патрик 20мм с подлокотниками, черный, Afitap
Стул Хит 25мм с подлокотниками, шампань, Afitap
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Хит 25мм с подлокотниками, орех, шеннил Palmira
Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас
Хит 20мм с подлокотниками - алюминиевый каркас
Стул Хит 25мм с подлокотниками с вышивкой - герб РФ
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Стул Oliver велюр золотистый