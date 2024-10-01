Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Цветтемно-серый
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
|Ширина, мм
|Глубина, мм
|Высота, мм
|Кресло
|600
|800
|700
|Пуф
|600
|400
|250
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Кресло ARGOS светло-серый
Кресло HARPER серый
Кресло MAGDA коричневый
Кресло SION 3018-01 бежевый
Кресло Laura, серый
Кресло District Lounge, велюр, серый
Кресло Nina M, жемчужный
Кресло Nina, белый
Кресло Mare Blue
Кресло Брайтон, бук