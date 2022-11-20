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          Фотография Полукресло Шарри от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
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          Видеообзор
          Новинка

          Полукресло Шарри

          4.3
          Оптовая цена
          от 10 990 ₽
          При покупке от 20 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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          Полукресло Шарри
          Полукресло Шарри
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          Полукресло Шарри

          4.3
          10990 ₽
          В корзинуКупить сейчас
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          Видеообзор

          Характеристики товара

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          Основные характеристики

          • Ширина550 мм
          • Глубина620 мм
          • Высота до сиденья460 мм
          • Материал каркасадерево
          • Материал сиденьяткань, экокожа
          • Высота870 мм

          Популярные варианты обивки

          NaturalNaturalBrownBrownСтарая розаСтарая роза16163535ДжинсДжинс1111100100КапучиноКапучиноLilacLilacMARVEL CREAMMARVEL CREAMTEMPO 1TEMPO 1Montana 032Montana 032515515BlackBlack0808808072720404
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          Отзывы о товаре

          Полукресло Шарри — выполненные заказы

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