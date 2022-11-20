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Кресло офисное Абдал, Хром PU

Артикул: CH-051-402
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Кресло офисное. Подлокотники - хромированными металл с накладками из экокожи.

Материалы исполнения моделиМатериалы возможного исполнения на заказ
ЭкокожаЭкокожа ARIES коричневый, Экокожа ARIES св. бежевый, Экокожа PU 0103 коричневый, Экокожа PU 0007 черный, Экокожа PU 0009 бежевый, Ткань TW-11 черный, Ткань TW-12 серый, Ткань 10-356 (ТВИСТ 03 черная ), Ткань 20-23 серая (ТВИСТ 01серая ), Ткань 15-21 черная (КУРАЖ К черн.), Кожзам TERRA PVC черный
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Основные характеристики

  • Ширина680 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота1250/1350 мм
  • Глубина сиденья510 мм
  • Высота до сиденья560/660 мм
  • Вес15.2 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Обивкаэкокожа
  • Наполнительпоролон
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

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