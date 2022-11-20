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Кресло Амур, серое

Артикул: CH-050-210
14 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина880 мм
  • Глубина770 мм
  • Высота890 мм
  • Ширина сиденья600 мм
  • Глубина сиденья510 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Обивкавелюр Premier 25
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия

Выполненные заказы

Кресло Амур, велюр Premier 25
Кресло Амур, велюр Premier 25Кресло Амур, велюр Premier 25Кресло Амур, велюр Premier 25
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Фото с производства

Фотография товара Кресло Амур, велюр Premier от компании ChiedoCover. Смотреть все

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