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Настоящее фото товара Кресло Амур, серое, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Амур, серое
42 оценки
18 690
Товар в корзине. Перейти
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Реальное изображение товара 1 Кресло Амур, серое производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Кресло Амур, серое производства ChiedoCover
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Реальное изображение товара 4 Кресло Амур, серое производства ChiedoCover
Хит

Кресло Амур, серое

Артикул: CH-050-210
42 оценкиХит продаж
Основные характеристики
  • Ширина880 мм
  • Глубина770 мм
  • Высота890 мм
  • Ширина сиденья600 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло Амур - мягкая модель для уютных интерьеров.

Подходит для: кафе, рестораны, зоны отдыха.

Преимущества:

- комфортная посадка
- мягкие формы
- создаёт уютную атмосферу

Кресло можно изготовить под интерьер вашего проекта:

- любой выбор обивки
- большой выбор тканей и материалов
- изготовление в индивидуальных размерах

Для оснащения заведений действуют оптовые цены при заказе от 6-ти кресел

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина880 мм
  • Глубина770 мм
  • Высота890 мм
  • Ширина сиденья600 мм
  • Глубина сиденья510 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

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