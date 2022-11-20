Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина880 мм
- Глубина770 мм
- Высота890 мм
- Ширина сиденья600 мм
- Глубина сиденья510 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Обивкавелюр Premier 25
- Цветсерый
- Страна изготовленияРоссия
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