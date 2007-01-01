Характеристики товара
Описание
Кресло Амур - мягкая модель для уютных интерьеров.
Подходит для: кафе, рестораны, зоны отдыха.
Преимущества:
- комфортная посадка
- мягкие формы
- создаёт уютную атмосферу
Кресло можно изготовить под интерьер вашего проекта:
- любой выбор обивки
- большой выбор тканей и материалов
- изготовление в индивидуальных размерах
Для оснащения заведений действуют оптовые цены при заказе от 6-ти кресел
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина880 мм
- Глубина770 мм
- Высота890 мм
- Ширина сиденья600 мм
- Глубина сиденья510 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Цветсерый
- Страна изготовленияРоссия
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет