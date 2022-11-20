Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота790 мм
- Высота до сиденья510 мм
- Ширина600 мм
- Глубина570 мм
- Вес9 кг
- Материал каркасадерево
- Материал сиденьяткань
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Кресло Харис синий
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Кресло Колумбия пыльно-голубое
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