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Кресло КАПРИ 6 - фото 1

Кресло КАПРИ 6

15 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота790 мм
  • Высота до сиденья510 мм
  • Ширина600 мм
  • Глубина570 мм
  • Вес9 кг
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьяткань

Популярные варианты обивки

Кресло КАПРИ 6 - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Кресло КАПРИ 6 - обивка в цвете 0909
Кресло КАПРИ 6 - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Кресло КАПРИ 6 - обивка в цвете LilacLilac
Кресло КАПРИ 6 - обивка в цвете WhiteWhite
Кресло КАПРИ 6 - обивка в цвете CreamCream
Кресло КАПРИ 6 - обивка в цвете 666666
Кресло КАПРИ 6 - обивка в цвете 0404
Кресло КАПРИ 6 - обивка в цвете ecruecru
Кресло КАПРИ 6 - обивка в цвете chocolatechocolate
Кресло КАПРИ 6 - обивка в цвете 1414
Кресло КАПРИ 6 - обивка в цвете 88
Кресло КАПРИ 6 - обивка в цвете 4141
Кресло КАПРИ 6 - обивка в цвете 2626
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