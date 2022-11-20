Характеристики товара
Описание
Материал каркаса - массив вяза, материал ножек - массив вяза, Материал сиденья - ротанг.
Размер упаковки: 48,5х55х112,5 см.
Основные характеристики
- Ширина465 мм
- Глубина530 мм
- Высота1105 мм
- Ширина сиденья445 мм
- Глубина сиденья420 мм
- Высота до сиденья745 мм
- Вес5.4 кг
- Материалдерево
- Материал сиденьяротанг
- Цветбежевый, черный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки485 мм
- Высота упаковки550 мм
- Глубина упаковки1125 мм
- Объём упаковки0.30 м3