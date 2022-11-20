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Кресло-кровать Алькор с подлокотниками - фото 1Кресло-кровать Алькор с подлокотниками - фото 2Кресло-кровать Алькор с подлокотниками - фото 3

Кресло-кровать Алькор с подлокотниками

Артикул: CH-050-434
7 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина1050/1900 мм
  • Ширина960 мм
  • Высота770 мм
  • Материалфанера, ткань, дерево, ЛДСП
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияРоссия

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