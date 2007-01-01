Характеристики товара
Описание
Размер (ШхГхВ): 58 х 65 х 95
Кресло KLERMON на алюминиевом каркасе, в комплекте подушка из ВО ткани, на молнии, плетение 7-10 мм
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Размер (ШхГхВ): 58 х 65 х 95
Кресло KLERMON на алюминиевом каркасе, в комплекте подушка из ВО ткани, на молнии, плетение 7-10 мм
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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