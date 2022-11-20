Фотография Журнальный стол Терраса, 100х100 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
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Новинка

Журнальный стол Терраса, 100х100

4.8
Оптовая цена
20 190 ₽
При покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Журнальный стол Терраса, 100х100
Журнальный стол Терраса, 100х100
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Журнальный стол Терраса, 100х100

4.8
20190 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота480 мм
  • Глубина1000 мм
  • Ширина1000 мм
  • Вес20 кг
  • Цветкоричневый
  • Материалротанг

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