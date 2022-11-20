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Кресло GRAND - фото 1

Кресло GRAND

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Характеристики товара

Описание

80 х 81 х H70, высота от пола до сидения (без подушки) 39 см, подушка на сидение 9 см

каркас: алюминий, в комплекте подушки
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (кг): 120
ВЕС НЕТТО: 12 кг

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