Характеристики товара
Описание
- Прочный стальной каркас, окрашенный порошковым методом.
- Нить полусфера.
- Экоротанг высшего качества.
- Изделие не боится влаги, прямых солнечных лучей, мороза.
- Температура эксплуатации от -16 до + 50.
- Легко моется. Не требует особого ухода.
- Гарантия 2 года.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1500 мм
- Ширина900 мм
- Высота720 мм
- Вес31.6 кг
- Материалротанг, закаленое стекло
- Материал столешницыстекло
- Материал каркасасталь
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Объём упаковки1.17 м3