Фотография Стол Фуджи, 160х80 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
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Новинка

Стол Фуджи, 160х80

4.9
Оптовая цена
25 290 ₽
При покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стол Фуджи, 160х80
Стол Фуджи, 160х80
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Стол Фуджи, 160х80

4.9
25290 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота740 мм
  • Ширина1600 мм
  • Глубина800 мм
  • Вес26 кг
  • Цветбежевый
  • Материалротанг

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