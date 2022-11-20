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Плетеное кресло Бохольт

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Характеристики товара

Описание

Плетеное кресло подчеркивает особенности полимерной лозы, обладает детальными пропорциями и размерами для комфортного отдыха, а также придает легкую индивидуальность любому открытому пространству.

Округлые и всеобъемлющие формы, похожи на удобный кокон. Кресла и их приставные столики идеально подходят для вечеров на свежем воздухе и освежающих коктейлей ночью. Дизайн и особенно удобное сидение с соблазнительными формами, идеально подходят для долгих разговоров при свечах.

  • Материал каркаса: Стальная труба с полимерным покрытием
  • Материал подушки: Ткань мебельная, наполнитель холлофайбер
  • Габаритные размеры кокона: Высота 80 мм, диаметр 1200 мм (+/-50 мм)
  • Диапазон рабочих температур: от -35 С° до +45 С°
  • Диапазон рабочей влажности воздуха: от 10% до 70%
  • Максимальная нагрузка: 120 кг
  • Масса (с подушкой): 22 кг (24 кг)

Полимерная лоза – новый материал имитирует натуральную лозу.

  • Вторичный переработанный и очищенный полиэтилен: 90%.
  • Красители со светостойкостью не ниже 7-8 из 10.

Основные преимущества полимерной лозы:

  • натуральный внешний вид;
  • эстетичность;
  • абсолютная влагоустойчивость;
  • высокая прочность к механическим повреждениям;
  • не гниют - не высыхают;
  • отсутствие сучков и заноз;
  • устойчивость к воздействию грибка;
  • устойчивость к воздействию насекомых;
  • устойчивость к воздействию ультрафиолета;
  • температурный диапазон использования от - 50 до +75 градусов;
  • не требует ухода, пропитки и окраски (окрашено в массе);
  • долговечность.
Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материалполимерная лоза
  • Цветкоричневый, белый, черный

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