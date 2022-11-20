Характеристики товара
Описание
Плетеное кресло подчеркивает особенности полимерной лозы, обладает детальными пропорциями и размерами для комфортного отдыха, а также придает легкую индивидуальность любому открытому пространству.
Округлые и всеобъемлющие формы, похожи на удобный кокон. Кресла и их приставные столики идеально подходят для вечеров на свежем воздухе и освежающих коктейлей ночью. Дизайн и особенно удобное сидение с соблазнительными формами, идеально подходят для долгих разговоров при свечах.
- Материал каркаса: Стальная труба с полимерным покрытием
- Материал подушки: Ткань мебельная, наполнитель холлофайбер
- Габаритные размеры кокона: Высота 80 мм, диаметр 1200 мм (+/-50 мм)
- Диапазон рабочих температур: от -35 С° до +45 С°
- Диапазон рабочей влажности воздуха: от 10% до 70%
- Максимальная нагрузка: 120 кг
- Масса (с подушкой): 22 кг (24 кг)
Полимерная лоза – новый материал имитирует натуральную лозу.
- Вторичный переработанный и очищенный полиэтилен: 90%.
- Красители со светостойкостью не ниже 7-8 из 10.
Основные преимущества полимерной лозы:
- натуральный внешний вид;
- эстетичность;
- абсолютная влагоустойчивость;
- высокая прочность к механическим повреждениям;
- не гниют - не высыхают;
- отсутствие сучков и заноз;
- устойчивость к воздействию грибка;
- устойчивость к воздействию насекомых;
- устойчивость к воздействию ультрафиолета;
- температурный диапазон использования от - 50 до +75 градусов;
- не требует ухода, пропитки и окраски (окрашено в массе);
- долговечность.
Основные характеристики
- Материалполимерная лоза
- Цветкоричневый, белый, черный