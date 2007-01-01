Характеристики товара
Описание
Каркас кресла выполнен из стеклопластика, преимуществами которого являются долговечность, устойчивость к воздействию коррозии и солнцу. Прочность структуры стеклопластика можно сравнить с показателями стали, при этом изделия из стеклопластика в разы легче металлических.
Благодаря простому и удобному запатентованному Nardi ручному двухкнопочному механизму, спрятанному под подлокотником, спинку кресла можно отрегулировать в двух положениях с комфортом и легкостью.
В комплекте удобная стеганая подушка, которая легко и незаметно крепится к спинке двумя ремнями на липучках. Чехол на подушке несъемный, но ее можно стирать при температуре 30°C. Подушка выполнена из 100% окрашенного акрила с грязеотталкивающей и антиплесневой обработкой. Наполнитель - пенополиуретан. Плотность 18 кг/м3.
Кресло: картонная упаковка, размер: 1260х1050х750 мм, объем: 0.992 м³, количество в упаковке: 4 шт.
Подушка: картонная упаковка, размер: 860х670х135 мм, объем: 0.078 м³, количество в упаковке: 1 шт.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина720 мм
- Глубина810 мм
- Высота1130 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Вес9.6 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материалакрил
- Материал каркасапластик
- Цветбежевый, зеленый
- Страна изготовленияИталия
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет