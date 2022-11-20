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Лаунж-кресло пластиковое с подушкой Folio, агава, бежевый - фото 1Лаунж-кресло пластиковое с подушкой Folio, агава, бежевый - фото 2Лаунж-кресло пластиковое с подушкой Folio, агава, бежевый - фото 3Лаунж-кресло пластиковое с подушкой Folio, агава, бежевый - фото 4Лаунж-кресло пластиковое с подушкой Folio, агава, бежевый - фото 5

Лаунж-кресло пластиковое с подушкой Folio, агава, бежевый

Артикул: CH-052-563
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Каркас кресла выполнен из стеклопластика, преимуществами которого являются долговечность, устойчивость к воздействию коррозии и солнцу. Прочность структуры стеклопластика можно сравнить с показателями стали, при этом изделия из стеклопластика в разы легче металлических.
Благодаря простому и удобному запатентованному Nardi ручному двухкнопочному механизму, спрятанному под подлокотником, спинку кресла можно отрегулировать в двух положениях с комфортом и легкостью.
В комплекте удобная стеганая подушка, которая легко и незаметно крепится к спинке двумя ремнями на липучках. Чехол на подушке несъемный, но ее можно стирать при температуре 30°C. Подушка выполнена из 100% окрашенного акрила с грязеотталкивающей и антиплесневой обработкой. Наполнитель - пенополиуретан. Плотность 18 кг/м3.

Кресло: картонная упаковка, размер: 1260х1050х750 мм, объем: 0.992 м³, количество в упаковке: 4 шт.
Подушка: картонная упаковка, размер: 860х670х135 мм, объем: 0.078 м³, количество в упаковке: 1 шт.

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Основные характеристики

  • Ширина720 мм
  • Глубина810 мм
  • Высота1130 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес9.6 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материалакрил
  • Материал каркасапластик
  • Цветбежевый, зеленый
  • Страна изготовленияИталия

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