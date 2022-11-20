Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота770 мм
- Высота до сиденья430/480 мм
- Ширина590 мм
- Глубина650 мм
- Вес6 кг
- Материал каркасаротанг
- Цветбелый
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул CAFE3 (сталь)
Стул Цесена с подушкой
Стул Асоль, коричневый
Комплект мебели Мидленд, 4 стула, коричневый, прямоугольная столешница
Комплект мебели Мидленд, 6 стульев, коричневый
Комплект мебели Аврора, 10 посадочных мест, коричневый
Комплект мебели Мьюри, brown
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден