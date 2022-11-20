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Кресло Веранда, плетеное

11 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота770 мм
  • Высота до сиденья430/480 мм
  • Ширина590 мм
  • Глубина650 мм
  • Вес6 кг
  • Материал каркасаротанг
  • Цветбелый

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