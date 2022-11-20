Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота890 мм
- Высота до сиденья430/480 мм
- Ширина620 мм
- Глубина640 мм
- Вес5.5 кг
- Материал каркасаротанг
- Цветбежевый
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул CAFE (сталь)
Cтул из искусственного ротанга PRAKTIK бежевый
Комплект плетеной мебели Фернандо, латте, 2 стула
Комплект мебели Спринг, 4 стула, капучино
Комплект мебели Альме, Light brown, 4 стула
Комплект мебели Аллен, White
Комплект мебели Аврора, 6 стульев, brown
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден