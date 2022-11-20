Товар в корзине. Перейти
Кресло Фуджи, плетеное - фото 1Кресло Фуджи, плетеное - фото 2Кресло Фуджи, плетеное - фото 3

Кресло Фуджи, плетеное

15 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Веранда, плетеное
Кресло Веранда, плетеное
Следующий Кресло Фоджи, плетеное
Кресло Веранда, плетеное

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота890 мм
  • Высота до сиденья430/480 мм
  • Ширина620 мм
  • Глубина640 мм
  • Вес5.5 кг
  • Материал каркасаротанг
  • Цветбежевый

Похожие товары

Стул ФилНастоящее фото товара Стул Фил, произведённого компанией ChiedoCover
7 590
Оптовая цена
11

Стул Фил

Стул ВиллаНастоящее фото товара Стул Вилла, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99023
11 590 ₽
13

Стул Вилла

Стул ПрадоНастоящее фото товара Стул Прадо, произведённого компанией ChiedoCover
6 490
Оптовая цена
6

Стул Прадо

Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орехНастоящее фото товара Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от8 190
5

Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех

Стул ЧипНастоящее фото товара Стул Чип, произведённого компанией ChiedoCover
8 990
Оптовая цена
11

Стул Чип

Стул Гранд, зеленый вельветНастоящее фото товара Стул Гранд, зеленый вельвет, произведённого компанией ChiedoCover
от19 99034
29 990 ₽Оптовая цена
7

Стул Гранд, зеленый вельвет

В наличии 54 шт.
Стул Ститч, велюр изумрудныйНастоящее фото товара Стул Ститч, велюр изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99031
12 990 ₽Оптовая цена
14

Стул Ститч, велюр изумрудный

Стул Ститч, вельвет королевский синийНастоящее фото товара Стул Ститч, вельвет королевский синий, произведённого компанией ChiedoCover
от7 89040
12 990 ₽Оптовая цена
7

Стул Ститч, вельвет королевский синий

Стул Венера, вельвет серыйНастоящее фото товара Стул Венера, вельвет серый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 99027
14 990 ₽Оптовая цена
9

Стул Венера, вельвет серый

Стул Диана, вельвет сине-зеленыйНастоящее фото товара Стул Диана, вельвет сине-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99029
13 990 ₽Оптовая цена
11

Стул Диана, вельвет сине-зеленый

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Стул CAFE (сталь), произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена
9

Стул CAFE (сталь)

Настоящее фото товара Cтул из искусственного ротанга PRAKTIK бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790
Оптовая цена
15

Cтул из искусственного ротанга PRAKTIK бежевый

Настоящее фото товара Комплект плетеной мебели Фернандо, латте, 2 стула, произведённого компанией ChiedoCover
34 990
Оптовая цена
12

Комплект плетеной мебели Фернандо, латте, 2 стула

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Комплект мебели Спринг, 4 стула, капучино, произведённого компанией ChiedoCover
34 990
Оптовая цена
11

Комплект мебели Спринг, 4 стула, капучино

Комплект мебели Альме, Light brown, 4 стулаНастоящее фото товара Комплект мебели Альме, Light brown, 4 стула, произведённого компанией ChiedoCover
41 890
Оптовая цена
8

Комплект мебели Альме, Light brown, 4 стула

В наличии 100 шт.
Комплект мебели Аллен, WhiteНастоящее фото товара Комплект мебели Аллен, White, произведённого компанией ChiedoCover
59 490
Оптовая цена
10

Комплект мебели Аллен, White

В наличии 4 шт.
Комплект мебели Аврора, 6 стульев, brownНастоящее фото товара Комплект мебели Аврора, 6 стульев, brown, произведённого компанией ChiedoCover
97 890
Оптовая цена
15

Комплект мебели Аврора, 6 стульев, brown

В наличии 100 шт.
Другие товары из разделамебель для гостиной
Офисный стеллаж КассельНастоящее фото товара Офисный стеллаж Кассель, произведённого компанией ChiedoCover
14 790
Оптовая цена
8

Офисный стеллаж Кассель

Офисный стеллаж ХагенНастоящее фото товара Офисный стеллаж Хаген, произведённого компанией ChiedoCover
17 390
Оптовая цена
9

Офисный стеллаж Хаген

Офисный стеллаж НойсНастоящее фото товара Офисный стеллаж Нойс, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена
10

Офисный стеллаж Нойс

Ортопедическое кресло ТуринНастоящее фото товара Ортопедическое кресло Турин, произведённого компанией ChiedoCover
от44 6906
47 300 ₽Оптовая цена
10

Ортопедическое кресло Турин

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 смНастоящее фото товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см

В наличии 3 шт.
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от147 590
Оптовая цена
14

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден