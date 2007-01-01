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Кресло Латте, графит

Артикул: CH-060-228
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Кресло из искусственного ротанга «Латте» отлично подходит для зоны отдыха на открытом пространстве.

Надежность конструкции придает каркас из алюминия, обвитый ротангом графитового цвета.

Модель укомплектована подушкой из полиэстера с влагоотталкивающими свойствами, благодаря специальной пропитке.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина660 мм
  • Высота850 мм
  • Вес7 кг
  • Материал сиденьяротанг
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветкоричневый, черный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки700 мм
  • Высота упаковки860 мм
  • Глубина упаковки570 мм
  • Вес упаковки7.50 кг
  • Объём упаковки0.34 м3
  • Изделия стопируютсяНет

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