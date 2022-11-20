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Канпур стол кофейный прямоугольный, серый - фото 1Канпур стол кофейный прямоугольный, серый - фото 2Канпур стол кофейный прямоугольный, серый - фото 3

Канпур стол кофейный прямоугольный, серый

Артикул: CH-049-583
10 оценок
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Канпур стол кофейный прямоугольный, коричневый

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина800 мм
  • Ширина500 мм
  • Высота500 мм
  • Вес10.5 кг
  • Материалротанг
  • Материал каркасасталь
  • Материал столешницыстекло
  • Цветсерый

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