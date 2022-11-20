Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина800 мм
- Ширина500 мм
- Высота500 мм
- Вес10.5 кг
- Материалротанг
- Материал каркасасталь
- Материал столешницыстекло
- Цветсерый
Стол раскладной Grant, закаленное стекло темное
Стол раскладной Grant, мрамор испанская керамика светлый
Стол раскладной Grant, мрамор испанская керамика черный
Стол раскладной Lincoln, керамика серый
Стол раскладной Lincoln малый, глазурованное стекло черный
Стол раскладной Lincoln, глазурованное стекло черный
Стол раскладной Madison, испанская керамика белый
Стол раскладной Madison 100, матовое закаленное стекло белый
Стол раскладной Madison 140, закаленное стекло имитация камня белый
Стол раскладной Madison 150, керамика бежевый декор золото
Скатерть Габардин, прямоугольная
Скатерть Deco
Скатерть Лента, закругленные углы
Скатерть Стеклярус, прямоугольный
Скатерть Стеклярус, круглая
Скатерть Бахрома, круглая
Скатерть Бахрома, овальная