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          Фотография Кресло Сан Ремо от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Кресло Сан Ремо

          4.6
          Оптовая цена
          от 36 190 ₽
          При покупке от 10 шт
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          Кресло Сан Ремо
          Кресло Сан Ремо
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          Характеристики товара

          Описание

          Круглое плетение

          Прочный алюминиевый каркас, выдерживающий до 200 кг

          Подушки выполнены из водостойкой полиэфирной ткани для защиты мебели от дождя и солнца

          Съемные чехлы серого цвета

          Алюминиевое основание ножек

          Вся мебель сделана вручную нашими квалифицированными специалистами

          В солнечных лучах плетение приобретает более светлый и яркий оттенок

          Подходит для использования внутри помещения и на открытом воздухе

          Скачать инструкцию по эксплуатации

          Основные характеристики

          • Ширина780
          • Глубина680
          • Материал каркасаалюминий
          • Материал сиденьяротанг
          • Высота700

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