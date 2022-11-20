Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота920 мм
- Высота до сиденья430/480 мм
- Ширина600 мм
- Глубина600 мм
- Вес6 кг
- Материал каркасаротанг
- Цветчерный
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Плетеное стул-кресло Пеланги К коньяк
Стул барный SIESTA
Кресла Ротанг
Комплект мебели Чарльстон, 4 стула, brown
Барный комплект мебели Джордж, 6 посадочных мест, серый
Комплект мебели Мьюри, beige
Кресло из искусственного ротанга Сильвер
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден