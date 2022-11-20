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Кресло Модерн, плетеное - фото 1

Кресло Модерн, плетеное

8 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота920 мм
  • Высота до сиденья430/480 мм
  • Ширина600 мм
  • Глубина600 мм
  • Вес6 кг
  • Материал каркасаротанг
  • Цветчерный

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