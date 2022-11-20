Кресло компьютерное детское Умка, абстракция оранжевый

15 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Кресло компьютерное детское Умка, абстракция оранжевый

4.8
3 490 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Стул Kenner 130М, белый/ экокожа белая
Стул Kenner 130М, белый/ экокожа белая
Следующий Стул Bull белый/ пэчворк
Стул Bull белый/ пэчворк

Характеристики товара

Описание

1 коробка / 1 шт.

Габариты: 58,4*26,2*58,4

Вес брутто: 6,5

Объем: 0,09-

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Глубина590 мм
  • Ширина525 мм
  • Высота до сиденья450/590 мм
  • Материал каркасапластик
  • Цветоранжевый, сиреневый
  • Вес6 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Высота795/935 мм
  • Максимальная нагрузка60 кг

С этим товаром покупают

Дорожка для столаНастоящее фото товара Дорожка для стола, произведённого компанией ChiedoCover
260
Оптовая цена
14

Дорожка для стола

Скатерть Журавинка, D250 см, белая гладьНастоящее фото товара Скатерть Журавинка, D250 см, белая гладь, произведённого компанией ChiedoCover
2 2909
2 490 ₽Оптовая цена
9

Скатерть Журавинка, D250 см, белая гладь

Настоящее фото товара Скатерть Bornesko габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от750
Оптовая цена
14

Скатерть Bornesko габардин

Настоящее фото товара Скатерть Loyared, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
Оптовая цена
8

Скатерть Loyared

Скатерть BambooНастоящее фото товара Скатерть Bamboo, произведённого компанией ChiedoCover
от1 770
Оптовая цена
8

Скатерть Bamboo

Скатерть Ричард, прямоугольнаяНастоящее фото товара Скатерть Ричард, прямоугольная, произведённого компанией ChiedoCover
от770
Оптовая цена
11Хит

Скатерть Ричард, прямоугольная

Настоящее фото товара Скатерть синий лен, произведённого компанией ChiedoCover
2 990
Оптовая цена
13

Скатерть синий лен

Другие товары из раздела

Стул Oliver, велюр капучиноНастоящее фото товара Стул Oliver, велюр капучино, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена
8

Стул Oliver, велюр капучино

Стул Oliver, велюр морскойНастоящее фото товара Стул Oliver, велюр морской, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена
12

Стул Oliver, велюр морской

Стул Кьявари Белый, деревянныйНастоящее фото товара Стул Кьявари Белый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
2 99010
3 290 ₽Оптовая цена
11Хит

Стул Кьявари Белый, деревянный

В наличии 90 шт.
Стул Кьявари Черный, деревянныйНастоящее фото товара Стул Кьявари Черный, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
3 5908
3 890 ₽Оптовая цена
13

Стул Кьявари Черный, деревянный