Столик кофейный Флора

15 оценок

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Столик кофейный Флора

4.8
14 390 ₽
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Столик кофейный
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Стул Kenner KS, оливковый

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Цветчерный, золотой
  • Высота450 мм
  • Материал столешницымрамор
  • Материал подстольяметалл
  • Диаметр420 мм

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