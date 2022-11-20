Детская кроватка КРОХА, коричневая

9 оценок

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Детская кроватка КРОХА, коричневая

4.3
7 990 ₽
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Детская кроватка КРОХА, белая

Характеристики товара

Описание

В комплекте - колёса, ящик

Упаковка:
вес - 10 кг.,
объем - 0,125 куб.м.

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Основные характеристики

  • Высота1130 мм
  • Длина1230 мм
  • Ширина660 мм
  • Материалмассив, дерево, сосна
  • Цветкоричневый

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