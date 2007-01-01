Характеристики товара
Описание
Net Relax - это кресло из пластика (полипропилен, стекловолокно), которое может быть снабжено мягкой тканевой подушкой с деликатно контрастирующими цветами
Это кресло из пластика продолжает тенденцию изысканной релаксации компании, подходит как для наружного, так и для внутреннего использования
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина605 мм
- Глубина710 мм
- Высота865 мм
- Высота до сиденья415 мм
- Вес4.7 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасапластик
- Допустимая нагрузка120 кг
- Цветжелтый
- Страна изготовленияИталия
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет