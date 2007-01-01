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Настоящее фото товара Кресло пластиковое Net Relax, горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло пластиковое Net Relax, горчичный
41 оценка
12 690
Товар в корзине. Перейти
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Кресло пластиковое Net Relax, горчичный

Артикул: CH-026-754
41 оценка
Основные характеристики
  • Ширина605 мм
  • Глубина710 мм
  • Высота865 мм
  • Высота до сиденья415 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Net Relax - это кресло из пластика (полипропилен, стекловолокно), которое может быть снабжено мягкой тканевой подушкой с деликатно контрастирующими цветами

Это кресло из пластика продолжает тенденцию изысканной релаксации компании, подходит как для наружного, так и для внутреннего использования

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина605 мм
  • Глубина710 мм
  • Высота865 мм
  • Высота до сиденья415 мм
  • Вес4.7 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Цветжелтый
  • Страна изготовленияИталия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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