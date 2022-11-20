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Набор мебели Доминика - фото 1

Набор мебели Доминика

12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Габариты элементов (ШхГ/ДхВ) : стол:710х400х490
кресло: 630х600х810
диван: 1120х600х810
Цвет каркаса : темно-коричневый
Материал каркаса : сталь
Цвет чехла мягкого элемента/матраса : серый
Узор ткани : без рисунка
Материал чехла мягкого элемента : водоотталкивающая ткань
Толщина мягкого элемента : 50
Цвет поверхности : темно-коричневый
Материал поверхности : искусственный ротанг, стекло
Комплектация : стол, 2 кресла, диван
Страна производства : КИТАЙ

29 кг / 0,194 м3

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Основные характеристики

  • Материал каркасасталь
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.19 м3
  • Вес упаковки29 кг

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