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Настоящее фото товара Набор мебели Доминика, произведённого компанией ChiedoCover
Набор мебели Доминика
30 оценок
22 190
Товар в корзине. Перейти
Набор мебели Доминика - фото 1

Набор мебели Доминика

Артикул: CH-028-995
30 оценок
Основные характеристики
  • Материал каркасасталь
  • Цветкоричневый, серый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Габариты элементов (Ш/ГхДхВ) : стол:71х40х39 кресло: 58х60х81 диван: 105х60х81 Цвет каркаса : темно-коричневый Материал каркаса : сталь Цвет чехла мягкого элемента/матраса : серый Узор ткани : без рисунка Материал чехла мягкого элемента : водоотталкивающая ткань Толщина мягкого элемента : 50 Цвет поверхности : темно-коричневый Материал поверхности : искусственный ротанг, стекло Комплектация : стол, 2 кресла, диван Страна производства : КИТАЙ Дополнительно : толщина стекла 5 мм, съемные чехлы, глубина сидения 44 см, высота от пола до сидения - 39 см.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Материал каркасасталь
  • Цветкоричневый, серый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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