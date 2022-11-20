Характеристики товара
Описание
Габариты элементов (ШхГ/ДхВ) : стол:710х400х490
кресло: 630х600х810
диван: 1120х600х810
Цвет каркаса : темно-коричневый
Материал каркаса : сталь
Цвет чехла мягкого элемента/матраса : серый
Узор ткани : без рисунка
Материал чехла мягкого элемента : водоотталкивающая ткань
Толщина мягкого элемента : 50
Цвет поверхности : темно-коричневый
Материал поверхности : искусственный ротанг, стекло
Комплектация : стол, 2 кресла, диван
Страна производства : КИТАЙ
29 кг / 0,194 м3
Основные характеристики
- Материал каркасасталь
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.19 м3
- Вес упаковки29 кг