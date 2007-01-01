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Настоящее фото товара Кресло Совт, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Совт, черный
14 оценок
9 190
Товар в корзине. Перейти
Кресло Совт, черный - фото 1Кресло Совт, черный - фото 2Кресло Совт, черный - фото 3

Кресло Совт, черный

Артикул: CH-051-552
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина540 мм
  • Глубина640 мм
  • Высота1040/1140 мм
  • Глубина сиденья470 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина540 мм
  • Глубина640 мм
  • Высота1040/1140 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Высота до сиденья470/570 мм
  • Вес11.15 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасаметалл
  • Допустимая нагрузка150
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки730 мм
  • Высота упаковки260 мм
  • Глубина упаковки600 мм
  • Вес упаковки12.70 кг
  • Объём упаковки0.11 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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