Характеристики товара
Описание
Характеристики:
Материал сиденья: экокожа (PU)
Настройка подлокотников: нерегулируемые
Ширина подлокотников, мм.: 40
Материал крестовины: хромированный металл
Кресло снабжено поворотно-подъемным механизмом газлифт 3кл
Механизм качания: TopGun c фиксацией в одном положении
Размеры сиденья внутренние Ш*Г, мм.: 470*470
Размеры стула общие Ш*Г, мм.: 540*640
Высота сиденья от пола, мм.: 470-570Высота стула общая, мм.: 1040 -1140
Высота спинки, мм.: 620
Диаметр крестовины, мм.: 620
Ролики нейлон прорезиненные (для ламината и паркета), мм.: 50
Вес кресла нетто, кг.: 11.15
Материал: Экокожа (PU)
Вид основания/ножки: крестовина с колесами
Тип кресла: Офисное (персонала)
Механизм качания: С фиксацией в одном положении
Крестовина: Металл
Поддержка поясничной зоны: Нет
Подголовник: Нет
Габариты упаковки:
Кол-во в стандартной упаковке, шт.: 1
Вес стандартной упаковки, кг.: 12.7
Габариты стандартной упаковки Ш*Г*В, мм: 730*260*600
Объем стандартной упаковки, кубм.: 0.114
Основные характеристики
- Ширина540 мм
- Глубина640 мм
- Высота1040/1140 мм
- Глубина сиденья470 мм
- Высота до сиденья470/570 мм
- Вес11.15 кг
- Материал сиденьяэкокожа
- Материал каркасаметалл
- Допустимая нагрузка150
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки730 мм
- Высота упаковки260 мм
- Глубина упаковки600 мм
- Объём упаковки0.11 м3
- Вес упаковки12.70 кг