Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина540 мм
- Глубина640 мм
- Высота1040/1140 мм
- Глубина сиденья470 мм
- Высота до сиденья470/570 мм
- Вес11.15 кг
- Материал сиденьяэкокожа
- Материал каркасаметалл
- Допустимая нагрузка150
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки730 мм
- Высота упаковки260 мм
- Глубина упаковки600 мм
- Вес упаковки12.70 кг
- Объём упаковки0.11 м3
- Изделия стопируютсяНет