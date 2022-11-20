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Кресло Совт, черный

Артикул: CH-051-552
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Характеристики:

Материал сиденья: экокожа (PU)

Настройка подлокотников: нерегулируемые

Ширина подлокотников, мм.: 40

Материал крестовины: хромированный металл

Кресло снабжено поворотно-подъемным механизмом газлифт 3кл

Механизм качания: TopGun c фиксацией в одном положении

Размеры сиденья внутренние Ш*Г, мм.: 470*470

Размеры стула общие Ш*Г, мм.: 540*640

Высота сиденья от пола, мм.: 470-570Высота стула общая, мм.: 1040 -1140

Высота спинки, мм.: 620

Диаметр крестовины, мм.: 620

Ролики нейлон прорезиненные (для ламината и паркета), мм.: 50

Вес кресла нетто, кг.: 11.15

Материал: Экокожа (PU)

Вид основания/ножки: крестовина с колесами

Тип кресла: Офисное (персонала)

Механизм качания: С фиксацией в одном положении

Крестовина: Металл

Поддержка поясничной зоны: Нет

Подголовник: Нет

Габариты упаковки:

Кол-во в стандартной упаковке, шт.: 1

Вес стандартной упаковки, кг.: 12.7

Габариты стандартной упаковки Ш*Г*В, мм: 730*260*600

Объем стандартной упаковки, кубм.: 0.114

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Основные характеристики

  • Ширина540 мм
  • Глубина640 мм
  • Высота1040/1140 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Высота до сиденья470/570 мм
  • Вес11.15 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасаметалл
  • Допустимая нагрузка150
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки730 мм
  • Высота упаковки260 мм
  • Глубина упаковки600 мм
  • Объём упаковки0.11 м3
  • Вес упаковки12.70 кг

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