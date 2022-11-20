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Стул Тони

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СТОЛИК PENTAHEDRON SIDE TABLE

Характеристики товара

Описание

материал-Doiart Aura 9
задняя часть спинки-Milano 07
ножки золото

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Ширина520 мм
  • Глубина620 мм
  • Вес7,2 кг
  • Материал каркасадерево

Стул Тони — выполненные заказы

Фотография товара Стул Тони, велюр морская волна, ножки деревянные, бук от компании ChiedoCover.Стул Тони, велюр морская волна, ножки деревянные, букФотография товара Стул Тони, Selesta 24, цвет ножек-золото от компании ChiedoCover.Стул Тони, Selesta 24, цвет ножек-золотоФотография товара Стул Тони, Avelina 9491, цвет ножек-белый от компании ChiedoCover.Стул Тони, Avelina 9491, цвет ножек-белыйФотография товара Cтул Тони, велюр белый, цвет ножек-золото от компании ChiedoCover.Cтул Тони, велюр белый, цвет ножек-золотоФотография товара Стул Тони, Ginger 027, цвет ножек-старинный орех от компании ChiedoCover.Стул Тони, Ginger 027, цвет ножек-старинный орехФотография товара Cтул Тони, Teddy 654, цвет ножек-белый от компании ChiedoCover.Cтул Тони, Teddy 654, цвет ножек-белыйФотография товара Стул Тони, велюр бежевый, цвет ножек-чёрный от компании ChiedoCover.Стул Тони, велюр бежевый, цвет ножек-чёрный
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