Характеристики товара
Описание
материал-Doiart Aura 9
задняя часть спинки-Milano 07
ножки золото
Основные характеристики
- Высота800 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Ширина520 мм
- Глубина620 мм
- Вес7,2 кг
- Материал каркасадерево
материал-Doiart Aura 9
задняя часть спинки-Milano 07
ножки золото
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Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
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