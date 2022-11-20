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          Фотография Кресло игровое VIKING-1N от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Кресло игровое VIKING-1N

          4.5
          Оптовая цена
          от 8 890 ₽
          при покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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          Кресло игровое VIKING-1N

          4.5
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          В корзинуКупить сейчас
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          Характеристики товара

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          Основные характеристики

          • Глубина425 мм
          • Высота до сиденья495/595 мм
          • Материал каркасаметалл
          • Ширина495 мм
          • Вес12.8 кг
          • Материал сиденьяэкокожа/ ткань
          • Высота1030 мм

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