Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1000 мм
- Высота до сиденья500 мм
- Ширина520 мм
- Глубина460 мм
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Стул Элегант
Стул Грация
Стул Прованс 2, деревянный
Стул Прованс 3, деревянный
Кресло Элит
Стул кресло с мягкой спинкой
Стул Вольтер с подлокотниками, венге, экокожа
Стул Тюльпан, серый букле
Стул Диана велюр черный
Стул Чак серый
Кресло Стинг
Стул Halmar dariusz, темный орех
Комплект Orlando
Люстра Leti 8
Люстра Leti 6
Люстра Bubble Dreams 8
Люстра Bubble Dreams 6
Люстра Acqua 10
Барный стул Sport, белый/ черный
Стул Самба, красный/белый, каркас - серебро