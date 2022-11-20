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Набор мебели Аруба - фото 1Набор мебели Аруба - фото 2

Набор мебели Аруба

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Характеристики товара

Описание

Габариты элементов (ШхГ/ДхВ) : пуф: 400х400х320
стол: 800х800х680
диван 2-х местн.: 1100х620х740
диван 3-х местн.: 1670х620х740
Материал каркаса : сталь
Цвет чехла мягкого элемента/матраса : серый
Узор ткани : без рисунка
Материал чехла мягкого элемента : полиэстер+хлопок
Толщина мягкого элемента : 50
Цвет поверхности : серый
Материал поверхности : ротанг искусственный, стекло
Комплектация : стол, 2 пуфа, 3-х мест. диван, 2-х мест. диван
Страна производства : КИТАЙ

72 кг / 0,645 м3

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Основные характеристики

  • Материал каркасасталь
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.65 м3
  • Вес упаковки72 кг

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