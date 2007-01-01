Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Набор мебели Аруба, произведённого компанией ChiedoCover
Набор мебели Аруба
38 оценок
70 990
Товар в корзине. Перейти
Набор мебели Аруба - фото 1Набор мебели Аруба - фото 2Набор мебели Аруба - фото 3Набор мебели Аруба - фото 4

Набор мебели Аруба

Артикул: CH-028-993
38 оценок
Основные характеристики
  • Материал каркасасталь
  • Цветсерый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Набор мебели Доминика
Фотография товара Набор мебели Доминика от компании ChiedoCover.
Следующий Набор мебели Амальфи
Фотография товара Набор мебели Амальфи от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Габариты элементов (Ш/ГхДхВ) : пуф: 40х40х33 стол: 80х80х69 диван 2-х местн.: 62х110х75 диван 3-х местн.: 62х171х75 Материал каркаса : сталь Цвет чехла мягкого элемента/матраса : серый Узор ткани : без рисунка Материал чехла мягкого элемента : полиэстер+хлопок Толщина мягкого элемента : 50 Цвет поверхности : серый Материал поверхности : ротанг искусственный, стекло Комплектация : стол, 2 пуфа, 3-х мест. диван, 2-х мест. диван Страна производства : КИТАЙ

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материал каркасасталь
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Кровать Альмена, Velvet Blue от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кровать Альмена, Velvet Blue, произведённого компанией ChiedoCover
от37 590
Оптовая цена

Кровать Альмена, Velvet Blue

50
Фотография товара Кровать Финна, Chenille Grey от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кровать Финна, Chenille Grey, произведённого компанией ChiedoCover
от35 590
Оптовая цена

Кровать Финна, Chenille Grey

40
Фотография товара Кресло Heart Cone от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Heart Cone, произведённого компанией ChiedoCover
105 190
Оптовая цена

Кресло Heart Cone

48
Фотография товара Вереск Мари от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вереск Мари, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490
Оптовая цена

Вереск Мари

38
Фотография товара Мини-диван - "Омега" от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мини-диван - "Омега", произведённого компанией ChiedoCover
45 190
Оптовая цена

Мини-диван - "Омега"

56
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Сафир, велюр Велутто-04 светло-бежевый, старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сафир, велюр Велутто-04 светло-бежевый, старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от5 49041
9 290 ₽

Стул Сафир, велюр Велутто-04 светло-бежевый, старинный орех

81
Фотография товара Стул Мадрид от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мадрид, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена

Стул Мадрид

55
Фотография товара Стул барный пластиковый Divo, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный пластиковый Divo, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от13 790
Оптовая цена

Стул барный пластиковый Divo, красный

103
  • оранжевый
  • красный
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Аква, ножки черные, велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Аква, ножки черные, велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99023
7 690 ₽

Стул Аква, ножки черные, велюр серый

93
Фотография товара Кресло Oppo, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Oppo, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от22 390
Оптовая цена

Кресло Oppo, синий

58
В наличии 2 шт.

С этим товаром покупают

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Конгсберг , светло - бежевый, ножки черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Конгсберг , светло - бежевый, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от6 39014
7 390 ₽

Стул Конгсберг , светло - бежевый, ножки черные

68
Настоящее фото товара Комплект Бетул, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
86 390
Оптовая цена

Комплект Бетул, коричневый

51
  • коричневый
  • бежевый
  • серый
Фотография товара Комплект уличной мебели Престиж от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект уличной мебели Престиж, произведённого компанией ChiedoCover
от25 490

Комплект уличной мебели Престиж

36
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 3, Д1800 мм, белый, каркас черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 3, Д1800 мм, белый, каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 6406
7 050 ₽

Стол Лидер 3, Д1800 мм, белый, каркас черный

5
  • коричневый
  • венге
  • белый
Фотография товара Стол барный Миа Бар, белая столешница, белое основание от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол барный Миа Бар, белая столешница, белое основание, произведённого компанией ChiedoCover
10 590
Оптовая цена

Стол барный Миа Бар, белая столешница, белое основание

5
  • черный
  • белый
В наличии 35 шт.

Другие товары из раздела мебель для дома

Фотография товара Кровать Алекса НУТ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кровать Алекса НУТ, произведённого компанией ChiedoCover
от20 390
Оптовая цена

Кровать Алекса НУТ

50
Распродажа
Фотография товара Стул Flip Фуксия от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Flip Фуксия, произведённого компанией ChiedoCover
от3 79056
8 490 ₽Оптовая цена

Стул Flip Фуксия

38
  • розовый
  • зеленый
В наличии 44 шт.
Фотография товара Кресло Совт, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Совт, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 190
Оптовая цена

Кресло Совт, черный

14
В наличии 108 шт.
Фотография товара Кресло Эль, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Эль, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена

Кресло Эль, черный

13
В наличии 23 шт.
Фотография товара Кресло Мумб, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Мумб, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
Оптовая цена

Кресло Мумб, черный

11
В наличии 97 шт.
Фотография товара Кресло Паул, бирюзовый каркас, белая сетка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Паул, бирюзовый каркас, белая сетка, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Кресло Паул, бирюзовый каркас, белая сетка

10
В наличии 52 шт.
Фотография товара Кресло Паул, кофейный каркас, белая сетка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Паул, кофейный каркас, белая сетка, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Кресло Паул, кофейный каркас, белая сетка

14
В наличии 30 шт.
Фотография товара Кресло Паул, черный каркас, бежевая сетка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Паул, черный каркас, бежевая сетка, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Кресло Паул, черный каркас, бежевая сетка

6
В наличии 23 шт.
Настоящее фото товара Стул Лира, массив бука, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от10 290
Оптовая цена

Стул Лира, массив бука, золотой

5
Фотография товара Стул Уэллс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Уэллс, произведённого компанией ChiedoCover
от10 290
Оптовая цена

Стул Уэллс

7

Товар в корзине

Набор мебели Аруба
Набор мебели Аруба
от 70 990
В корзине

С этим товаром покупают

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Конгсберг , светло - бежевый, ножки черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Конгсберг , светло - бежевый, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от6 39014
7 390 ₽

Стул Конгсберг , светло - бежевый, ножки черные

68
Настоящее фото товара Комплект Бетул, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
86 390
Оптовая цена

Комплект Бетул, коричневый

51
  • коричневый
  • бежевый
  • серый
Фотография товара Комплект уличной мебели Престиж от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект уличной мебели Престиж, произведённого компанией ChiedoCover
от25 490

Комплект уличной мебели Престиж

36
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 3, Д1800 мм, белый, каркас черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 3, Д1800 мм, белый, каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 6406
7 050 ₽

Стол Лидер 3, Д1800 мм, белый, каркас черный

5
  • коричневый
  • венге
  • белый

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности