Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1000 мм
- Высота до сиденья490 мм
- Ширина410 мм
- Глубина410 мм
Стул Такер, светло-серый деревянный
Стул Такер, красный деревянный
Стул Такер, голубой деревянный
Стул Такер, бежевый деревянный
Стул Такер, золото деревянный
Стул Такер, коричневый деревянный
Стул Такер полубарный, белый деревянный
Стул Такер полубарный, голубой деревянный
Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный
Стул Такер полубарный, графит деревянный
Стул складной Торни, без покраски
Люстра Beira 8
Люстра Beira 6
Люстра Taro 9
Люстра Taro 6
Люстра Leti 12
Кресло пластиковое Cross XL, темно-серый
Стул ученический Асташка, регулируемый
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло