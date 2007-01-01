Характеристики товара
Описание
Изящный стул Тиффани идеально впишется в большинство интерьеров: на кухне, за письменным столом, в ресторане. Выполнен в бархатном велюре Paddington 22, ножки металл RAL 9005, на выбор огромное количество цветов.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина640 мм
- Глубина630 мм
- Высота810 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Материал ножекметалл
- Цветсиний
- Страна изготовленияРоссия
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет