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Настоящее фото товара Стул Тиффани, тёмно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Тиффани, тёмно-синий
87 оценок
10 39031
14 890 ₽
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Стул Тиффани, тёмно-синий

Артикул: CH-050-743
87 оценок
Основные характеристики
  • Ширина640 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота810 мм
  • Высота до сиденья460 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Изящный стул Тиффани идеально впишется в большинство интерьеров: на кухне, за письменным столом, в ресторане. Выполнен в бархатном велюре Paddington 22, ножки металл RAL 9005, на выбор огромное количество цветов.


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина640 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота810 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Материал ножекметалл
  • Цветсиний
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты обивкиВарианты каркасаСкачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

Отзывы

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