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Настоящее фото товара Полукресло Eames, печворк классический, произведённого компанией ChiedoCover
Полукресло Eames, печворк классический
91 оценка
6 790
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Полукресло Eames, печворк классический - фото 1Полукресло Eames, печворк классический - фото 2Полукресло Eames, печворк классический - фото 3Полукресло Eames, печворк классический - фото 4

Полукресло Eames, печворк классический

Артикул: CH-020-793
91 оценка
Основные характеристики
  • Ширина620 мм
  • Глубина645 мм
  • Высота795 мм
  • Высота до сиденья410 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Размер может незначительно отличаться от заявленного, уточнять точные размеры у менеджера

ВАЖНО - расцветка изделия может отличаться от фото, актуальное фото можно запросить у менеджера.

Кресло с подлокотниками в стиле EAMES, каркас из полипропилена обтянут тканью в стилистике пэчворк, ножки - массив бука (массив+металл).

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина620 мм
  • Глубина645 мм
  • Высота795 мм
  • Высота до сиденья410 мм
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасадерево
  • Цветразноцветный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке5 шт
  • Вес упаковки6 кг
  • Объём упаковки0.42 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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