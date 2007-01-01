Характеристики товара
Описание
Размер может незначительно отличаться от заявленного, уточнять точные размеры у менеджера
ВАЖНО - расцветка изделия может отличаться от фото, актуальное фото можно запросить у менеджера.
Кресло с подлокотниками в стиле EAMES, каркас из полипропилена обтянут тканью в стилистике пэчворк, ножки - массив бука (массив+металл).
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина620 мм
- Глубина645 мм
- Высота795 мм
- Высота до сиденья410 мм
- Материал сиденьяткань
- Материал каркасадерево
- Цветразноцветный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке5 шт
- Вес упаковки6 кг
- Объём упаковки0.42 м3
- Изделия стопируютсяНет