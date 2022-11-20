Характеристики товара
Описание
Стул "Лорд” отличается оригинальном дизайном в стиле Лофт, имеет эстетически красивую форму и компактный размер, что делает его подходящим для использования в общепите (направление «HoReCa»).
Модель также подойдет для обустройства интерьера, выполненного в современном стиле, станет оригинальным украшением столовой, гостиной или помещения для посетителе.
Элегантное сиденье со спинкой придаёт особое настроение, а достаточно глубокая посадка обеспечивает комфорт.
Основание (ножки) – цельносварной каркас, изготовлен из прочной стальной трубы с утончением.
Максимальная нагрузка: до 100 кг
Габариты (ШхГхB), мм 530 х 600 х 900
Вес нетто 5,7 кг
Сборно-разборная. Поставляется в разобранном виде. Металлический каркас основания - сварной.
Основные характеристики
- Высота900 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Ширина530 мм
- Глубина600 мм
- Вес5,7 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяткань
- Допустимая нагрузка100 кг