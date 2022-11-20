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Стул Лорд

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Характеристики товара

Описание

Стул "Лорд” отличается оригинальном дизайном в стиле Лофт, имеет эстетически красивую форму и компактный размер, что делает его подходящим для использования в общепите (направление «HoReCa»).
Модель также подойдет для обустройства интерьера, выполненного в современном стиле, станет оригинальным украшением столовой, гостиной или помещения для посетителе.
Элегантное сиденье со спинкой придаёт особое настроение, а достаточно глубокая посадка обеспечивает комфорт.
Основание (ножки) – цельносварной каркас, изготовлен из прочной стальной трубы с утончением.
Максимальная нагрузка: до 100 кг

Габариты (ШхГхB), мм 530 х 600 х 900

Вес нетто 5,7 кг
Сборно-разборная. Поставляется в разобранном виде. Металлический каркас основания - сварной.

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Основные характеристики

  • Высота900 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Ширина530 мм
  • Глубина600 мм
  • Вес5,7 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяткань
  • Допустимая нагрузка100 кг

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